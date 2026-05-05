Dal 6 maggio al 16 ottobre 2026, Plutone si muove retrogrado nell'Acquario, segnando un periodo di cinque mesi durante i quali si verifica una fase di revisione nei vari aspetti della vita. Durante questo intervallo, il pianeta rallenta il suo moto, creando opportunità di riflessione e riorganizzazione nelle questioni di potere personale, che riguardano il lavoro, le finanze e le relazioni più significative.

Dal 6 maggio al 16 ottobre 2026, Plutone rallenta in Acquario per cinque mesi di revisione profonda. Non è una pausa: è la finestra rara che il cielo ti regala per riorganizzare il tuo potere personale — sul lavoro, sui soldi, nelle relazioni che contano davvero. Centosessantaquattro giorni per rimettere a fuoco ciò che vuoi guidare e ciò che hai smesso di volere. A cura di Eryx Aggiornato il 5 maggio 2026?? Il Cielo della Revisione: 6 maggio? 16 ottobre 2026 L'inizio: mercoledì 6 maggio 2026, ore 15:34 — Plutone rallenta a 5°30' dell'Acquario e comincia il suo viaggio interiore. Il percorso: nei cinque mesi successivi Plutone torna a circa 3° dell'Acquario, riportando alla luce temi che avevi messo in moto fra gennaio e aprile.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Plutone retrogrado 2026: la classifica dei 12 segni (6 maggio - 16 ottobre)

OROSCOPO DEL MESE: MARZO 2026

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OROSCOPO DAL 4 AL 10 MAGGIO 2026 https://www.simonandthestars.it/oroscopo/oroscopo-dal-4-al-10-maggio-2026/ Grazie a tutti per aver partecipato a questa LIVE su Plutone retrogrado. La rivediamo tutti insieme domani sera su Youtube, o com - facebook.com facebook