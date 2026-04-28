Oroscopo Maggio 2026 | la classifica dei 12 segni lavoro denaro e date d' oro

A pochi giorni dall’inizio di maggio, il cielo si prepara a segnare un nuovo ciclo con l’arrivo della Luna Piena in Scorpione, prevista per venerdì 1° maggio alle 17:22. Questo evento segna l’apertura di un mese ricco di energie, e il movimento celeste si fa sentire in modo evidente. Da quel momento in avanti, l’atmosfera si intensifica, portando cambiamenti e influenze che coinvolgono aspetti come il lavoro e le finanze.

A tre giorni dall'inizio di maggio, il cielo ha già acceso i motori e il countdown è entrato in dirittura: venerdì 1° maggio alle 17:22 la Luna Piena in Scorpione apre ufficialmente il mese più fertile della primavera, e da lì il ritmo non si ferma più. Maggio 2026 si muove in due tempi precisi — la prima metà costruisce radici concrete, la seconda fa circolare contatti e occasioni — e.🔗 Leggi su Feedpress.me

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