MotoGP il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna | Bagnaia sul podio anche Bezzecchi scala la classifica!

Nel Gran Premio di Catalogna sul circuito del Montmelò a Barcellona, l’ordine di arrivo è stato modificato a causa di penalità annunciate circa un’ora e mezza dopo la fine della corsa. Le sanzioni sono state inflitte per questioni legate alla pressione degli pneumatici, che ha coinvolto diversi piloti. Alla fine, il podio ha visto in prima posizione un pilota che ha ottenuto la vittoria, mentre un altro si è posizionato tra i primi tre. Un altro pilota ha anche migliorato la sua posizione in classifica generale.

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L’ordine d’arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di penalità comunicate un’ora e mezza dopo la conclusione della gara, tutte legate alla bassa pressione degli pneumatici. Nel mirino ben cinque piloti, a cui sono stati inflitti sedici secondi sul loro tempo di completamento della prova e che sono retrocessi sensibilmente in graduatoria. Lo spagnolo Joan Mir aveva tagliato il traguardo in seconda posizione ed è così scivolato in tredicesima piazza, tutto a vantaggio di Fermin Aldeguer (secondo), Francesco Bagnaia (salito così sul terzo gradino del podio) e di Marco Bezzecchi, addirittura quarto in chiusura di un fine settimana estremamente complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: Bagnaia sul podio, anche Bezzecchi scala la classifica! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Catalan GP Sullo stesso argomento MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche BezzecchiL’ordine d’arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una... Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Cade BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata... MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche BezzecchiL'ordine d'arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di ... oasport.it MotoGP, Di Giannantonio vince il GP Catalogna a Barcellona: gara sospesa 2 volte, classifica e ordine di arrivoLa MotoGP torna in pista oggi per GP Catalogna a Barcellona: si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14:00: Pedro Acosta in pole precedendo Morbidel ... fanpage.it