Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 23 giri dell’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP. Vittoria di Marco Bezzecchi, davanti all’iberico Jorge Martin, mentre sale sul gradino più basso del podio Fabio Di Giannantonio. In casa Italia vanno a punti anche Luca Marini, 11°, Franco Morbidelli, 12°, ed Enea Bastianini, 15°. Cade, invece, ed è costretto al ritiro Francesco Bagnaia. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP BRASILE 2026. 1 M. Bezzecchi 30’19.760 2 J. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Cade Bagnaia

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