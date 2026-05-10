Giro d' Italia oggi | bis di Magnier nella tappa 3 bruciato Milan Ordine d' arrivo e classifica

Oggi la terza tappa del Giro d'Italia si è conclusa con un risultato che ha visto Magnier vincere per la seconda volta consecutiva, bruciando il concorrente più vicino. La gara ha attraversato la Bulgaria, e l’arrivo è stato segnato da un ordine d’arrivo che ha confermato la posizione di classifica del leader, con i ciclisti che hanno affrontato un percorso impegnativo prima di tagliare il traguardo.

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