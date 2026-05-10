Giro d' Italia oggi | bis di Magnier nella tappa 3 bruciato Milan Ordine d' arrivo e classifica
Oggi la terza tappa del Giro d'Italia si è conclusa con un risultato che ha visto Magnier vincere per la seconda volta consecutiva, bruciando il concorrente più vicino. La gara ha attraversato la Bulgaria, e l’arrivo è stato segnato da un ordine d’arrivo che ha confermato la posizione di classifica del leader, con i ciclisti che hanno affrontato un percorso impegnativo prima di tagliare il traguardo.
Sofia (Bulgaria), 10 maggio 2026 - La tappa 3 segna l'addio alla Bulgaria del Giro d'Italia 2026 e anche il ritorno in scena delle ruote veloci: sul traguardo di Sofia si impone Paul Magnier, che mette a referto la sua personale doppietta, rafforzando la maglia ciclamino e lo fa sfruttando la volata partita troppo presto di Jonathan Milan: il tutto con il brivido della fuga di giornata, composta da Diego Pablo Sevilla, Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli, ripresa solo negli ultimi 500 metri. Stavolta tutto fila liscio sotto il profilo delle cadute e così la maglia rosa non cambia proprietario, restando sulle spalle di Guillermo Thomas Silva, che continua a scrivere la storia del suo Uruguay.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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