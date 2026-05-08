Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Burgas domina Magnier Milan fuori dal podio

Oggi si è disputata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 147 chilometri tra Nessebar e Burgas. La vittoria è andata a Paul Magnier della Soudal Quick-Step, che ha dominato la volata finale. La corsa si è conclusa con il corridore che ha conquistato la maglia rosa, mentre il team di riferimento ha visto uscire dalla zona podio il ciclista del Milan.

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Volata doveva essere e volata è stata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step vince la prima tappa del Giro d’Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 chilometri e conquista così la prima maglia rosa. Il francese, alla vittoria numero ventisette della sua carriera da professionista, è il leader numero 294 nella storia della Corsa Rosa. Il transalpino, in un finale reso caotico dalla maxi caduta che a poche centinaia di metri dal traguardo spezza il gruppo in due tronconi, esce fuori con una progressione inesorabile e non lascia scampo ai rivali. Completano il podio il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team e il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Burgas domina Magnier. Milan fuori dal podio Notizie correlate Giro d’Italia 2026: in volata a Burgas la spunta Paul Magnier. Delusione per Jonathan MilanCi si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria. Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro di Romandia, Pogacar torna a dettare legge: trionfo a Martigny; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; GIRO DI ROMANDIA. GODON DOMINA LA VOLATA NELLA TERZA TAPPA, QUARTO POGACAR; Giro d’Italia, il 13 maggio scuole chiuse a Potenza. Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Burgas domina Magnier. Milan si ferma ai piedi del podioVolata doveva essere e volata è stata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step vince la prima tappa del Giro d'Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 ... oasport.it Giro d'Italia, Magnier vince la tappa di Burgas ed è maglia rosaL'attesa è finita, inizia la 109^ edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, oggi la prima tappa da Nessebar a Burgas, 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti: il nostro Jon ... sport.sky.it Conte Orologi Punto di riferimento in Italia ed in Europa per la comporavendita di orologi di lusso. https://www.conteorologi.it/ - facebook.com facebook Libertà di stampa, sempre meno nel mondo (va male anche in Italia) x.com