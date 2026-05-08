Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | a Burgas domina Magnier Milan fuori dal podio
Oggi si è disputata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 147 chilometri tra Nessebar e Burgas. La vittoria è andata a Paul Magnier della Soudal Quick-Step, che ha dominato la volata finale. La corsa si è conclusa con il corridore che ha conquistato la maglia rosa, mentre il team di riferimento ha visto uscire dalla zona podio il ciclista del Milan.
Volata doveva essere e volata è stata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step vince la prima tappa del Giro d’Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 chilometri e conquista così la prima maglia rosa. Il francese, alla vittoria numero ventisette della sua carriera da professionista, è il leader numero 294 nella storia della Corsa Rosa. Il transalpino, in un finale reso caotico dalla maxi caduta che a poche centinaia di metri dal traguardo spezza il gruppo in due tronconi, esce fuori con una progressione inesorabile e non lascia scampo ai rivali. Completano il podio il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team e il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team.🔗 Leggi su Oasport.it
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