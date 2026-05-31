Ordinazione Diaconale dell’accolito Luca De Fabritiis alla Parrocchia Santo Spirito di Manfredonia

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno 2026, alle 18, si è svolta nella parrocchia Santo Spirito di Manfredonia l’ordinazione diacona­le dell’accolito Luca De Fabritiis. L’evento si è tenuto durante i primi Vespri della XI Domenica del Tempo Ordinario. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri della comunità e di altri rappresentanti religiosi. La funzione si è svolta senza incidenti, con momenti di preghiera e benedizione.

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Sabato 13 giugno 2026, Primi Vespri della XI Domenica del Tempo Ordinario, alle ore 18.00, presso la Parrocchia Spirito Santo di Manfredonia, durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica l’Arcivescovo Mons. Franco Moscone ordinerà diacono l’accolito Luca De Fabritiis. Una preghiera per lui e il suo ministero a servizio di Dio e della Chiesa!. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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