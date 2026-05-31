Ordinazione Diaconale dell’accolito Luca De Fabritiis alla Parrocchia Santo Spirito di Manfredonia

Notizia in breve

Sabato 13 giugno 2026, alle 18, si è svolta nella parrocchia Santo Spirito di Manfredonia l’ordinazione diacona­le dell’accolito Luca De Fabritiis. L’evento si è tenuto durante i primi Vespri della XI Domenica del Tempo Ordinario. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri della comunità e di altri rappresentanti religiosi. La funzione si è svolta senza incidenti, con momenti di preghiera e benedizione.