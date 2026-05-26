Manfredonia Ordinazione Diaconale dell’accolito Luca De Fabritiis
Luca De Fabritiis è stato ordinato diacono sabato 13 giugno alle 18, durante i primi vespri della XI domenica del tempo ordinario. L’evento si è svolto a Manfredonia.
Sabato 13 giugno 2026, Primi Vespri della XI Domenica del Tempo Ordinario, alle ore 18.00, presso la Parrocchia Spirito Santo di Manfredonia, durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica l’Arcivescovo Mons. Franco Moscone ordinerà diacono l’accolito Luca De Fabritiis. Una preghiera per lui e il suo ministero a servizio di Dio e della Chiesa! “È ufficio del diacono, secondo. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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