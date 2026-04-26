A Manfredonia si prepara a celebrare il 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo con una messa solenne. L’evento è stato annunciato con un invito ufficiale rivolto alla comunità, invitando tutti a partecipare alla cerimonia commemorativa. La celebrazione si terrà presso la parrocchia stessa, dove i fedeli si riuniranno per ricordare il traguardo raggiunto in questi venticinque anni.

con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo. La solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Franco Moscone giorno 6 maggio alle ore 18.00. Sarebbe per noi motivo di grande gioia condividere questo importante momento di festa e di ringraziamento insieme a voi, segno di comunione ecclesiale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo

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