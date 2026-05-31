Nella notte un ordigno è esploso davanti all’abitazione di un giornalista, causando danni senza feriti. Contestualmente, sono state inviate minacce alla premier e a un parroco. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le autorità condannano l’attacco e le intimidazioni. La premier ha definito l’episodio inaccettabile. Nessuna persona è rimasta coinvolta fisicamente nell’esplosione.

Attentato incendiario fuori la casa del giornalista Adriano Cappellari e minacce a Meloni e don Patriciello. Ancora un cronista nel mirino. E ancora efferati attacchi al giornalismo d’inchiesta e alla libertà di stampa, e alle istituzioni e ai militanti sul campo pro-legalità. Un gravissimo atto intimidatorio ha scosso il mondo dell’informazione e i vertici istituzionali e in tonaca in prima linea contro criminalità e degrado in quel di Caivano. Nella notte, qualcuno ha fatto esplodere una bomba incendiaria davanti all’abitazione di Adriano Cappellari, firma della testata L’Altopiano, a Enego, nel Vicentino. Il giornalista Cappellari sotto attacco: un ordigno esplode davanti casa del cronista nel Vicentino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ordigno esplode nella notte davanti casa del cronista Cappellari. Minacce anche a Meloni e don Patriciello. La premier: inaccettabile

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