operazione antidroga della polizia i complimenti di matteo salvini

La polizia ha condotto un'operazione antidroga, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all'arresto di diversi sospetti. Il ministro dell’interno ha espresso apprezzamento, ringraziando le forze dell’ordine e tutto il personale coinvolto. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’operazione o sui numeri degli arresti e dei sequestri.

ROMA – “Bene così! Grazie e complimenti alla Polizia di Stato e a tutte le donne e gli uomini impegnati in questa eccezionale operazione. Adesso la speranza è che i criminali arrestati non vengano rimessi in libertà il giorno dopo da qualche giudice “buonista”.”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio Matteo Salvini (foto) a proposito dell’operazione antidroga della polizia. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Si parla di: 1.335 arresti, 2.358 denunce, oltre 430 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche sequestrate: l’imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità. Complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro c; Ponte Stretto, Salvini: Sarà operazione contro ndrangheta.