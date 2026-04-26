Operazione antidroga della Polizia | 13mila euro trovati in un appartamento di Novate

La Polizia ha condotto un'operazione antidroga in due località diverse. Durante le verifiche, sono stati trovati 13.000 euro in un appartamento di Novate. In un'altra zona, a Quarto, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti. Due persone sono state arrestate nel corso delle operazioni. La droga e il denaro sono stati sequestrati e sono ora all'esame delle forze dell'ordine.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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