operazione antidroga della polizia i complimenti di giorgia meloni

La polizia ha condotto un’operazione antidroga a livello nazionale, arrestando 1.335 persone, denunciandone altre 2.358, e sequestrando oltre 430 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. L’intervento ha coinvolto diverse regioni del paese. Il governo ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti.

ROMA – “1.335 arresti, 2.358 denunce, oltre 430 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche sequestrate: l’imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità. Complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni. “Il Governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini”, aggiunge la premier. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini.

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