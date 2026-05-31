ONU rischio insolvenza | USA e Cina bloccano i finanziamenti

Notizia in breve

Gli Stati Uniti e la Cina hanno bloccato i finanziamenti all'ONU, mettendo a rischio la solvibilità dell'organizzazione. Il congelamento dei fondi potrebbe compromettere le missioni di pace in Africa e altre operazioni sul territorio. Gli Stati Uniti rischiano di perdere il diritto di voto all’interno dell’ONU se il pagamento delle quote non verrà effettuato. La situazione ha creato tensioni tra le parti coinvolte, con ripercussioni sulle attività dell’ente internazionale.