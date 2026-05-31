Sono trapelati dettagli sul nuovo modello di OnePlus, chiamato 16, che include una batteria da 9.000 mAh e un tasto fisico dedicato all'intelligenza artificiale. Il tasto, posizionato sul lato del dispositivo, permette di attivare o disattivare funzioni AI con un singolo clic. La batteria di grande capacità promette una lunga autonomia, mentre il tasto potrebbe semplificare l’accesso alle funzioni intelligenti.

? Punti chiave Come influirà il nuovo tasto fisico sulla gestione quotidiana dell'intelligenza artificiale?. Quali compromessi dovrà accettare l'utente riguardo al peso e allo spessore?. Come farà il software a gestire un display fino a 185 Hz?. Perché il nuovo sensore periscopico da 200 megapixel cambierà la fotografia mobile?.? In Breve Display OLED con frequenza di aggiornamento tra 165 e 185 Hz.. Processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro per prestazioni AI avanzate.. Teleobiettivo periscopico con risoluzione da 200 Megapixel e zoom ottico 3x.. Tecnologia al silicio-carbonio per gestire l'elevata densità energetica della batteria.. Le indiscrezioni su OnePlus 16 delineano un flagship con batteria da 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OnePlus 16: batteria da 9.000 mAh e tasto AI, ecco i nuovi leak

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OnePlus 16 LEAKED: 9,000mAh Battery, Snapdragon 8 Elite & 200MP Camera!

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