OnePlus ha annunciato il nuovo modello Nord 6, uno smartphone che si distingue per la batteria da 9000 mAh e la resistenza militare. Il dispositivo è stato lanciato ufficialmente prima in India, entrando nella gamma di prodotti di fascia media. La presentazione ha evidenziato le caratteristiche tecniche e le specifiche principali del telefono, che si propone come un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti.

OnePlus ha presentato ufficialmente il Nord 6, il nuovo punto di riferimento per la gamma media, debuttando per prima cosa nel mercato indiano. Il dispositivo punta tutto su un’autonomia senza precedenti e un hardware aggiornato, con l’attesa di un arrivo prossimo anche nei negozi italiani. Il design si evolve rispetto al modello precedente, mantenendo la struttura a lingottino ma rinnovando l’estetica posteriore. Ora spicca una placchetta quadrata dagli angoli smussati che emerge dalla scocca, colorata in tinta con il resto del corpo. All’interno di questo modulo, i sensori fotografici sono disposti a semaforo, mentre nello spazio adiacente trovano posto un sensore ausiliario e il flash LED. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OnePlus Nord 6: batteria da 9000 mAh e resistenza militare

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