OnePlus 15R | batteria da 7400 mAh e bundle con Watch 3 sul mercato

Sul mercato è arrivato il nuovo modello di smartphone dotato di una batteria da 7400 mAh, che garantisce un’ampia autonomia. Il dispositivo si presenta con un design sottile, nonostante la capacità elevata della batteria. Insieme al telefono viene offerto un bundle che include anche un orologio intelligente di ultima generazione. Tra le caratteristiche tecniche figura un sensore Sony da 50 megapixel per le funzioni fotografiche, con specifiche dettagliate sulle modalità e le impostazioni disponibili.

? Punti chiave Come influisce la batteria da 7400 mAh sul design sottile del dispositivo?. Quali funzioni fotografiche offre il sensore Sony da 50 megapixel?. Perché l'assenza della ricarica wireless potrebbe influenzare la tua scelta?. Quanto spazio di archiviazione è necessario tra la versione da 256GB e 512GB?.? In Breve Ricarica SUPERVOOC da 80W completa la batteria in circa 62 minuti.. Display AMOLED da 6,83 pollici con memoria da 12GB RAM e 256GB512GB.. Sensore Sony IMX906 da 50 megapixel con video 4K a 120 fps.. Ricarica inversa cablata da 10W per accessori come gli auricolari.. Il nuovo bundle OnePlus 15R con memoria da 12GB RAM e l’orologio OnePlus Watch 3 da 43mm arriva sul mercato offrendo un pacchetto completo a un prezzo decisamente competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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