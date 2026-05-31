L'Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato come alcune multinazionali trasformano la nicotina in un prodotto dall’aspetto estetico, contribuendo all’aumento del consumo di sigarette elettroniche tra gli adolescenti. La diffusione tra i giovani si è verificata in modo rapido, sollevando preoccupazioni sul ruolo di strategie di marketing mirate a questa fascia di età. La questione riguarda anche come la nicotina venga presentata come un accessorio di moda o stile, facilitando l’adozione tra i più giovani.

? Domande chiave Come fanno le multinazionali a trasformare la nicotina in un accessorio estetico?. Perché il consumo di sigarette elettroniche tra gli adolescenti è esploso così rapidamente?. Quali sono i rischi reali delle nuove bustine di nicotina senza tabacco?. Quanti anni di vita si possono recuperare smettendo di fumare a 30 anni?.? In Breve Il 70% dei fumatori inizia il consumo prima dei 18 anni.. In Italia il 24% degli adulti tra 18 e 69 anni fuma.. Tra gli 11-13enni l'uso di prodotti elettronici è salito al 45,5%.. Smettere a 30 anni permette di guadagnare almeno 10 anni di vita.. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme per la Giornata mondiale senza tabacco 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OMS: trappola della nicotina, il piano per colpire i giovani

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