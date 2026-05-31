OMS | trappola della nicotina il piano per colpire i giovani
L'Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato come alcune multinazionali trasformano la nicotina in un prodotto dall’aspetto estetico, contribuendo all’aumento del consumo di sigarette elettroniche tra gli adolescenti. La diffusione tra i giovani si è verificata in modo rapido, sollevando preoccupazioni sul ruolo di strategie di marketing mirate a questa fascia di età. La questione riguarda anche come la nicotina venga presentata come un accessorio di moda o stile, facilitando l’adozione tra i più giovani.
? Domande chiave Come fanno le multinazionali a trasformare la nicotina in un accessorio estetico?. Perché il consumo di sigarette elettroniche tra gli adolescenti è esploso così rapidamente?. Quali sono i rischi reali delle nuove bustine di nicotina senza tabacco?. Quanti anni di vita si possono recuperare smettendo di fumare a 30 anni?.? In Breve Il 70% dei fumatori inizia il consumo prima dei 18 anni.. In Italia il 24% degli adulti tra 18 e 69 anni fuma.. Tra gli 11-13enni l'uso di prodotti elettronici è salito al 45,5%.. Smettere a 30 anni permette di guadagnare almeno 10 anni di vita.. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme per la Giornata mondiale senza tabacco 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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