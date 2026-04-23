Terrore in Europa | il piano dell’Iran che usa i giovani per colpire

In Europa si sono registrati settanta attacchi che coinvolgono giovani reclutati tramite l’app di messaggistica Snapchat, secondo quanto riportato da fonti investigative. Questi individui sarebbero stati utilizzati dall’intelligence iraniana per compiere azioni offensive nel territorio europeo. Le autorità stanno analizzando il ruolo di queste operazioni e le modalità con cui vengono pianificate e coordinate. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla presenza di reti di reclutamento tra i giovani.