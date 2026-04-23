Terrore in Europa | il piano dell’Iran che usa i giovani per colpire
In Europa si sono registrati settanta attacchi che coinvolgono giovani reclutati tramite l’app di messaggistica Snapchat, secondo quanto riportato da fonti investigative. Questi individui sarebbero stati utilizzati dall’intelligence iraniana per compiere azioni offensive nel territorio europeo. Le autorità stanno analizzando il ruolo di queste operazioni e le modalità con cui vengono pianificate e coordinate. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla presenza di reti di reclutamento tra i giovani.
?? Cosa sapere Settanta attacchi in Europa coinvolgono giovani reclutati tramite Snapchat per conto dell'intelligence iraniana. Il MI5 segnala oltre 20 complotti iraniani nel Regno Unito per colpire comunità ebraiche. Sette persone sono state fermate dalle autorità britanniche per il presunto complotto di un attacco incendiario, mentre un diciassettenne ha ammesso la responsabilità dell'incendio contro una sinagoga a Londra lo scorso sabato. L'escalation di violenza che sta colpendo diverse .🔗 Leggi su Ameve.eu
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