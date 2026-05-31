Oltrisarco si trova sotto assedio di insetti, con numerosi residenti che denunciano un'infestazione di blatte. Le infestazioni si sono diffuse anche ai piani alti, sollevando domande su come gli insetti raggiungano i balconi. I residenti esprimono preoccupazioni riguardo ai rischi sanitari legati alla presenza degli insetti, senza tuttavia specificare quali siano. La situazione ha portato alcuni a chiedere interventi immediati per il contenimento del problema.

? Punti chiave Come fanno gli insetti a raggiungere i balconi dei piani alti?. Quali rischi sanitari reali corrono i residenti di via Santa Geltrude?. Perché le disinfestazioni ordinarie non sono state efficaci finora?. Quando interverrà il Comune per evitare il contagio nei quartieri limitrofi?.? In Breve Infestazioni concentrate in via Santa Geltrude, via Claudia Augusta e via Castel Flavon.. Insetti risalgono facciate fino ai balconi e ai piani alti delle palazzine.. Rischio sanitario per aree comuni, vani scale, garage e zone raccolta rifiuti.. Cittadini chiedono interventi di disinfestazione straordinaria per evitare l'espansione estiva del focolaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltrisarco sotto assedio: invasione di blatte, residenti chiedono aiuto

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