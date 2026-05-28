Invasione di api a Compito | borgo sotto assedio residenti barricati in casa

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Compito, in provincia di Arezzo, le api hanno invaso il borgo, spingendo alcuni residenti a barricarsi in casa per sicurezza. La presenza massiccia di insetti ha generato tensione tra gli abitanti, che temono eventuali punture o reazioni allergiche. Le autorità locali sono state informate, ma al momento non ci sono segnalazioni di feriti o incidenti gravi. La situazione resta monitorata mentre si cerca di gestire l'invasione di api nel centro abitato.

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Chiusi della Verna (Arezzo), 28 maggio 2026 – Momenti di forte preoccupazione nel piccolo borgo di Compito, suggestiva frazione del comune di Chiusi della Verna, dove da alcuni giorni la tranquillità del paese è stata improvvisamente sconvolta dalla presenza di numerosi sciami di api che hanno invaso diverse zone del centro abitato. La località, situata a circa 950 metri di altitudine nel cuore dell’Appennino, sta vivendo una situazione particolarmente delicata che ha richiesto l’intervento immediato degli esperti per mettere in sicurezza abitazioni e residenti. Residenti barricati nelle case. Tutto è iniziato nel pomeriggio di lunedì, quando i primi sciami hanno cominciato a comparire tra le case, creando apprensione soprattutto tra gli abitanti più anziani e tra le famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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