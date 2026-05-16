Via Braccianese | residenti sotto assedio per i miasmi del biodigestore
Nel quartiere lungo via Braccianese, residenti segnalano da tempo la presenza di odori sgradevoli provenienti dal biodigestore in costruzione. Le proteste si concentrano sui fastidi causati dai miasmi che si diffondono nell’aria, in particolare nelle zone più vicine al cantiere. La questione ha portato a interrogativi sulla salute degli anziani che vivono in questa area. Nel frattempo, si continuano a raccogliere informazioni su ciò che si verifica nel fondale della laguna vicino al sito di lavoro.
? Domande chiave Come influiscono i miasmi sulla salute degli anziani nel quartiere?. Cosa sta succedendo davvero nel fondo della laguna vicino al cantiere?. Chi deve rispondere dei rischi ambientali legati a Roma Biometano?. Come cambierà la viabilità di via Braccianese con l'avanzare dei lavori?.? In Breve Consiglieri Peschiaroli e Mocci chiedono commissione congiunta per cantiere via Braccianiana km 5+100.. Residenti segnalano odori sgradevoli con picchi di intensità in specifiche fasce orarie.. Sospetto riempimento laguna con sostanze organiche durante le operazioni di Roma Biometano S.r.l.. Criticità viabilità via Braccianese Claudia per aumento passaggio mezzi pesanti del cantiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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