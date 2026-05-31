Oltre sei italiani su dieci in difficoltà economica | cresce la paura per il futuro
Oltre il 60% degli italiani si trova in difficoltà economica, secondo l’ultimo rapporto Eurispes. La paura per il futuro cresce tra la popolazione, mentre l’economia mostra segnali di fragilità. La percezione di incertezza riguarda molte famiglie, che affrontano difficoltà quotidiane legate a problemi finanziari. Il quadro complessivo evidenzia una situazione economica instabile e preoccupante per una larga parte della popolazione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un quadro economico sempre più fragile secondo Eurispes. L’ultimo rapporto Eurispes delinea una situazione economica italiana caratterizzata da forte incertezza. Più del 60% dei cittadini dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà, mentre circa un terzo (33,1%) è costretto a utilizzare i risparmi per coprire le spese quotidiane. Nonostante una parte della popolazione percepisca una certa stabilità del proprio reddito rispetto all’anno precedente, la sensazione generale è di crescente vulnerabilità. Inoltre, quasi la metà degli italiani (47,8%) prevede un peggioramento dell’economia nei prossimi dodici mesi, un dato in aumento rispetto al passato e indicativo di una diffusa sfiducia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Povertà e fragilità economica in aumento
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Temi più discussi: Eurispes. Crescono le rinunce alle cure e la sfiducia nel sostegno delle Istituzioni; Eurispes: Più di 6 su 10 non arrivano a fine mese. Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza; Crans Montana, al Villaggio Fondazione Roma la memoria diventa speranza; Il 10% degli italiani ha in mano il 60% della ricchezza nazionale.
Secondo la 38ª edizione del Rapporto Italia di Eurispes, oltre sei italiani su dieci (62,1%) dichiarano di arrivare a fine mese con difficoltà. Per far fronte alle spese quotidiane, circa un terzo della popolazione è costretto ad attingere ai risparmi accumulati, in un facebook
Il rapporto Eurispes mostra un Paese angosciato dai risvolti economici futuri, mentre già oltre sei cittadini su dieci fan fatica a far quadrare i conti tra bollette, mutui e affitti. Forte fiducia verso il Colle, meno per le toghe. x.com
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