ABBONATI A DAYITALIANEWS Un quadro economico sempre più fragile secondo Eurispes. L’ultimo rapporto Eurispes delinea una situazione economica italiana caratterizzata da forte incertezza. Più del 60% dei cittadini dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà, mentre circa un terzo (33,1%) è costretto a utilizzare i risparmi per coprire le spese quotidiane. Nonostante una parte della popolazione percepisca una certa stabilità del proprio reddito rispetto all’anno precedente, la sensazione generale è di crescente vulnerabilità. Inoltre, quasi la metà degli italiani (47,8%) prevede un peggioramento dell’economia nei prossimi dodici mesi, un dato in aumento rispetto al passato e indicativo di una diffusa sfiducia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oltre sei italiani su dieci in difficoltà economica: cresce la paura per il futuro

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Povertà e fragilità economica in aumento

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Temi più discussi: Eurispes. Crescono le rinunce alle cure e la sfiducia nel sostegno delle Istituzioni; Eurispes: Più di 6 su 10 non arrivano a fine mese. Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza; Crans Montana, al Villaggio Fondazione Roma la memoria diventa speranza; Il 10% degli italiani ha in mano il 60% della ricchezza nazionale.

Il rapporto Eurispes mostra un Paese angosciato dai risvolti economici futuri, mentre già oltre sei cittadini su dieci fan fatica a far quadrare i conti tra bollette, mutui e affitti. Forte fiducia verso il Colle, meno per le toghe. x.com

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