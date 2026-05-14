In diverse zone della città si registrano un aumento di furti e spaccate, con molti commercianti che esprimono preoccupazione. Secondo un’indagine, sei imprenditori su dieci temono per la sicurezza delle loro attività. I negozianti segnalano anche problemi derivanti dalla presenza di baby gang e dalla malamovida, chiedendo interventi più stringenti da parte delle forze dell’ordine. La situazione ha portato a una crescente tensione tra operatori commerciali e autorità locali.

SICUREZZA. I commercianti lamentano anche gli effetti negativi di baby gang e malamovida e chiedono più controlli. Patelli (Confcommercio): «Escalation di reati in città, ma se chiudono i negozi crescono degrado e microcriminalità». Non è solo una percezione che «viaggia» sull’onda emotiva dell’escalation di reati di questi giorni, in particolare la significativa sequenza di spaccate notturne registrate in centro. A Bergamo la paura degli imprenditori «corre» dietro alle vetrine infrante e ai furti nei negozi. I numeri certificano un clima di crescente tensione e preoccupazione: stando ai dati diffusi da Confcommercio Bergamo in occasione della tredicesima edizione della giornata nazionale «Legalità ci piace», il 56% degli imprenditori bergamaschi considera furti e spaccate come la minaccia più concreta per la propria attività.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sale l’allerta per spaccate e furti: sei imprenditori su dieci hanno paura

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