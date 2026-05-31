oltre la pax americana serve una nuova nato

Il summit atlantico di Ankara ha annunciato l'inclusione di partner asiatici nel quadro della NATO, segnando un'evoluzione strategica. La proposta mira a rafforzare le collaborazioni e ampliare la cooperazione internazionale. L’Italia potrebbe beneficiare di questa apertura, grazie alle nuove opportunità di collaborazione e di sicurezza. La decisione rappresenta un passo importante verso un quadro più globale e integrato, oltre la tradizionale alleanza transatlantica.

Dal 2006 invoco la creazione di una Nato globale per consolidare la sicurezza delle democrazie dell’Atlantico e del Pacifico, integrandola (libro La grande alleanza, 2006, Angeli, ed in inglese nel 2007). Con precursori nel 2022, ora è in via di conferma la partecipazione di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda al Summit Nato di Ankara nel prossimo luglio. Come osservatori? Probabilmente qualcosa di più. Pertanto ritengo utile avviare una riflessione sulla futura alleanza globale delle democrazie sia contrapposta al blocco sinocentrico delle nazioni autoritarie sia in grado di avere una capacità ordinativa nei confronti delle molteplici e crescenti fonti di disordine mondiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

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