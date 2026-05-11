Il presidente della Fondazione Med-Or ha dichiarato che rafforzare la NATO non esclude la creazione di una difesa europea autonoma. Ha spiegato che le due iniziative possono coesistere e che una maggiore indipendenza dell’Europa in ambito difensivo potrebbe contribuire a rendere l’alleanza più solida. La discussione si inserisce nel dibattito sulle strategie di sicurezza e difesa nel Vecchio Continente.

«Per avere una Nato più forte abbiamo bisogno di un’autonoma difesa europea. Le due cose non sono in contraddizione». Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or ed ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni, intervenuto in occasione del seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea parlamentare della Nato. Il convegno ha preso il via l’11 maggio nell’Aula dei Gruppi della Camera ed è presieduto dal deputato di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini. Secondo Minniti, l’Europa è in ritardo di decenni sul fronte della difesa comune, che non costituisce un elemento di rottura con l’Alleanza Atlantica, ma un valore aggiunto: «Un’autonoma difesa europea rende la Nato e gli Stati Uniti più forti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Minniti: per una Nato più forte serve una difesa europea autonoma

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