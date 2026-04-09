Mattarella | La Nato resta centrale ma serve una visione condivisa per la pace L’Europa deve avere una voce unica

Il presidente della Repubblica ha partecipato a un evento a Praga, dove ha incontrato il presidente ceco. Durante l’intervento, ha affermato che la Nato rimane un elemento centrale, ma è necessario avere una prospettiva condivisa per promuovere la pace. Ha inoltre evidenziato come l’Europa debba adottare una voce unitaria nei temi di politica internazionale. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di colloqui ufficiali con il presidente ceco.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel, ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa nei contesti di conflitto internazionale. “Quando vi è conflitto va considerato non solo l’andamento bellico ma anche le conseguenze e le prospettive future di divisioni. Il contributo di chi non partecipa, perché non belligerante, non è marginale ma importante”, ha dichiarato Mattarella, evidenziando il ruolo cruciale di chi opera per la pace al di fuori del campo di battaglia. L’unità europea come chiave per la pace Il capo dello Stato ha poi posto l’accento sulla necessità di una Europa unita: “C’è un’esigenza che i Paesi europei siano uniti nelle posizioni e nelle iniziative per poter contribuire alla pace e risolvere conflitti drammatici ”. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella: “La Nato resta centrale, ma serve una visione condivisa per la pace. L’Europa deve avere una voce unica” Villabate verso le amministrative, l’ex assessore Brusa: "Serve una visione chiara e condivisa"Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, sebbene manchi ancora una data precisa, Villabate entra in campagna elettorale. Sigonella una questione di sovranità, ma l’Europa deve parlare con una voce sola. L’opinione di TricaricoNegando agli Stati Uniti l’autorizzazione a usare la base aerea di Sigonella lo scorso 27 marzo, l’Italia avrebbe dato una svolta a un atteggiamento... Sergio Mattarella: La Nato resta centrale, l’interesse unisce le due sponde dell’AtlanticoDa Praga, il capo dello Stato ribadisce il legame tra Europa e Stati Uniti e avverte: in Ue serve unità sulla crisi in Medio Oriente, in gioco ... huffingtonpost.it Mattarella: La Nato resta centrale, ma serve una visione condivisa per la pace. L’Europa deve avere una voce unicaIl presidente della Repubblic, intervenendo a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel, ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa nei contesti di conflitto internazionale. gazzettadelsud.it