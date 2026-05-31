Oltre 3mila persone per la prima dell’Italvolley maschile a Bergamo La Turchia vince 3-0 il test match
Oltre 3.000 persone hanno assistito alla prima partita dell’Italvolley maschile a Bergamo. La Turchia ha vinto il test match con un punteggio di 3-0. La gara si è svolta nel palazzetto cittadino, con un pubblico numeroso che ha seguito l’incontro dall’inizio alla fine. La squadra italiana ha affrontato il match con diverse rotazioni, mentre la nazionale turca ha mantenuto un ritmo costante. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti in tre set.
Bergamo. Poco più di 3mila persone hanno accolto per la prima volta a Bergamo l’ Italvolley maschile, di scena alla ChorusLife Arena in un test match contro la Turchia con uno 0-3 per gli ospiti, in preparazione agli impegni di Volleyball Nations League dei prossimi mesi con vista (a lungo raggio) sull’Europeo di settembre, al quale i campioni olimpici arrivano da inevitabili favoriti. Numerosi i posti vuoti, dovuti probabilmente anche ai prezzi non straordinariamente accessibili: dai 31,50 in su per il secondo anello, oltre 36 per i lati corti e gli angoli del primo anello e 46 per i lati lunghi. Niente pienone, ma entusiasmo comunque alle... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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