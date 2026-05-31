Oltre 3mila persone per la prima dell’Italvolley maschile a Bergamo La Turchia vince 3-0 il test match

Notizia in breve

Oltre 3.000 persone hanno assistito alla prima partita dell’Italvolley maschile a Bergamo. La Turchia ha vinto il test match con un punteggio di 3-0. La gara si è svolta nel palazzetto cittadino, con un pubblico numeroso che ha seguito l’incontro dall’inizio alla fine. La squadra italiana ha affrontato il match con diverse rotazioni, mentre la nazionale turca ha mantenuto un ritmo costante. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti in tre set.