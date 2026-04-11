Oltre 3mila persone al Ceghedaccio la festa che unisce le generazioni

Oltre 3.000 persone hanno partecipato alla festa al Ceghedaccio, un evento che ha riunito diverse generazioni attraverso musica, stile e atmosfere degli anni ’70, ’80 e ’90. La serata, durata tutta la sera, ha visto il pubblico ballare e cantare sulle note di successi di quel periodo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La manifestazione, giunta alla sua trentatreesima edizione, si svolge ogni anno in questa location e richiama appassionati di tutte le età.

Trentatré anni come i 33 giri dei vinili che continuano ad appassionare generazioni intere. Ieri sera, oltre 3mila hanno ballato e cantato in un evento dove la musica, lo stile e l'atmosfera degli anni '70, '80 e '90 regalano al pubblico un'esperienza senza tempo. Puntuale come sempre si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Harry Styles, il nuovo re del pop che unisce le generazioni Note di gioia per San Giuseppe: a Jesi il concerto che unisce le generazioniJesi (Ancona), 17 marzo 2026 – La forza della musica, la vivacità del ritmo moderno e il calore di una comunità che si ritrova. Temi più discussi: Giornata mondiale dell'autismo,in Romagna oltre 3mila persone assistite nel 2025, in gran parte minori; Tbc in Italia, nel 2024 oltre 3mila casi notificati: cresce l’incidenza tra i nati all’estero; SFIM, Fideuram Direct protagonista: 3mila giovani presenti; PASQUA AD ISCHIA. CONTROLLI DEL TERRITORIO, ELEVATE MULTE PER OLTRE 3MILA EURO. Oltre 3mila persone al Ceghedaccio, la festa che unisce le generazioniAlla Fiera di Udine non è mancato il solito entusiasmo per la serata di musica anni '70-'80-'90, che richiama persone da tutto il Nord-est, Slovenia e Carinzia. A luglio il concerto in castello della ... udinetoday.it Oltre 3mila persone al Festival studentesco: trionfa il liceo PascoliArriva il terzo successo consecutivo. Secondo posto per il liceo scientifico Torricelli, al terzo si è classificato il liceo classico Carducci (Foto Niccolò Dametto) ... altoadige.it Concorso Carabinieri, prova scritta al via anche in Puglia: Bari tra le sedi per oltre 3mila allievi. http://www.brindisisera.it/dettaglio.aspid_dett=62050&id_rub=294 - facebook.com facebook Nel 2025 quasi 3mila pazienti assistiti in elisoccorso dal 118 in E-R. Oltre duemila servizi di emergenza, per oltre 100 mila minuti di volo #ANSA x.com