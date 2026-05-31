Olimpiadi scontro in tribunale | Simico e Graffer si accusano sui cantieri

Notizia in breve

Due società coinvolte nei cantieri delle Olimpiadi di Cortina e Bormio si sono accusate a vicenda in tribunale, concentrandosi sui ritardi nelle opere. La società Graffer ha accusato Simico di inadempienza progettuale, mentre quest’ultima ha contestato le accuse, sostenendo di aver eseguito le proprie attività secondo gli accordi. I procedimenti legali riguardano le responsabilità per i ritardi nei lavori e le presunte mancanze nella gestione dei progetti. Le parti hanno presentato documenti e testimonianze durante le udienze.