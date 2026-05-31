Olimpiadi scontro in tribunale | Simico e Graffer si accusano sui cantieri
Due società coinvolte nei cantieri delle Olimpiadi di Cortina e Bormio si sono accusate a vicenda in tribunale, concentrandosi sui ritardi nelle opere. La società Graffer ha accusato Simico di inadempienza progettuale, mentre quest’ultima ha contestato le accuse, sostenendo di aver eseguito le proprie attività secondo gli accordi. I procedimenti legali riguardano le responsabilità per i ritardi nei lavori e le presunte mancanze nella gestione dei progetti. Le parti hanno presentato documenti e testimonianze durante le udienze.
? Punti chiave Chi ha causato i ritardi nei cantieri di Cortina e Bormio?. Perché la società Graffer accusa Simico di inadempienza progettuale?. Come influirà lo stallo giudiziario sulla consegna delle infrastrutture olimpiche?. Quali responsabilità hanno i commissari straordinari per i blocchi dei lavori?.? In Breve Graffer gestisce tre appalti per cabinovie con un valore totale di 132 milioni di euro.. Saldini ha revocato l'appalto da 44,8 milioni per la pista Stelvio a Bormio.. La difesa di Graffer cita ritardi nella documentazione regionale e problemi idrogeologici a Socrepes.. L'inchiesta coinvolge Angelo Redaella e l'ingegnere Valeria Cepi per possibili profili di collusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Cabinovia Apollonio-Socrepes, la controffensiva di Graffer: «Con Simico ci vedremo in Tribunale»La questione sulla cabinovia Apollonio-Socrepes si sta approfondendo con un'azione legale.
Cortina, indagati Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi e Angelo Redaelli per l?appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. «Simico favorì Graffer»A Cortina sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone coinvolte nell’appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes.