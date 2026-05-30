La questione sulla cabinovia Apollonio-Socrepes si sta approfondendo con un'azione legale. Dopo l'interrogatorio di un rappresentante e il deposito di una memoria, si prevede un procedimento in Tribunale. La disputa riguarda aspetti tecnici e amministrativi legati alla gestione dell'impianto. La presenza simbolica delle bandiere e degli emblemi in piazza riflette l'interesse pubblico sulla vicenda. Nessuna ulteriore informazione sulle parti coinvolte è stata resa nota.

CORTINA - I cinque cerchi e i tre agitos campeggiano ancora in piazza Martiri a Belluno. Ma dopo l’interrogatorio di Fabio Massimo Saldini, e soprattutto visto il deposito della sua memoria difensiva nell’ambito dell’inchiesta penale sull’appalto per la cabinovia Apollonio-Socrepes, il clima è tutt’altro che olimpico. Ormai volano infatti gli stracci tra Simico e Graffer. Confermando che non c’è stato «nessun accordo collusivo» e che «i rapporti sono sempre stati conflittuali», come dichiarato dall’avvocato Maurizio Paniz per conto dell’amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, il difensore dell’azienda bresciana Benedetto Maria Bonomo annuncia una controffensiva sul piano civilistico e amministrativo in merito agli incarichi per la Conca d’Ampezzo, per Bormio e per Livigno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cabinovia Apollonio-Socrepes, la controffensiva di Graffer: «Con Simico ci vedremo in Tribunale»

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