Cortina indagati Fabio Massimo Saldini Valeria Cepi e Angelo Redaelli per l?appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes Simico favorì Graffer

A Cortina sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone coinvolte nell’appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. Si tratta di Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi e Angelo Redaelli. Le indagini riguardano presunte irregolarità nell’assegnazione dei lavori, con l’ipotesi che un dirigente di una società abbia favorito un’altra impresa. Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Simico e commissario di Governo alle opere olimpiche, figura tra gli indagati.

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CORTINA - Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Simico e commissario di Governo alle opere olimpiche. Valeria Cepi, responsabile unica del progetto per conto della stessa Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. Angelo Redaelli, legale rappresentante dell’azienda Graffer. Sono i tre indagati dalla Procura di Belluno nell’ambito della seconda inchiesta sulla cabinovia Apollonio-Socrepes, considerata l’opera infrastrutturale più rivelante fra quelle lasciate in eredità dai Giochi alla Conca d’Ampezzo. Accanto al fascicolo del sostituto Simone Marcon per le accuse di disastro e frana colposi, il procuratore Massimo De Bortoli coordina infatti le indagini sulla fattispecie di turbata libertà della gara di appalto: la svolta è emersa ieri, con le perquisizioni effettuate dalla Polizia di Stato in cinque città. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cortina, indagati Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi e Angelo Redaelli per l?appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. «Simico favorì Graffer» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sipario Milano-Cortina, sfilza di ori all'Italia nella specialità Lato B Sullo stesso argomento Olimpiadi, indagine sulla cabinovia Socrepes: tra gli indagati il commissario Saldini. L’ipotesi: “Favorita la Graffer”C’è anche il nome del manager che gestisce un portafoglio di opere pubbliche per quasi 4 miliardi di euro nell’elenco degli indagati della Procura... Cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina: lavori dichiarati conclusi, ma l’impianto resta chiusoABBONATI A DAYITALIANEWS Simico annuncia la fine dei lavori La cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina, infrastruttura realizzata in vista delle... Olimpiadi: tre gli indagati, tra di loro l’ad di SimicoLe persone formalmente indagate nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Belluno sono tre, una delle quali è l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. Lo riferisce il Procura ... ilsole24ore.com