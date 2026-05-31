Olimpia Under 17 travolge il Genova | ora la sfida per lo scudetto

L'Olimpia Under 17 ha battuto il Genova con un punteggio netto, consolidando la qualificazione alla finale. La partita ha visto diversi marcatori distinti, che hanno contribuito alla vittoria schiacciante. La squadra si prepara ora alla sfida contro la Lazio, con l’obiettivo di mantenere l’invincibilità in vista dello scudetto. La semifinale si è conclusa con un risultato che lascia poche speranze ai rivali.

? Domande chiave Chi sono i marcatori che hanno dominato la semifinale?. Come farà l'Olimpia a mantenere l'invincibilità contro la Lazio?. Quali sono i dettagli tattici della prestazione contro il Genova?. Quando si giocherà la sfida decisiva per il trono nazionale?.? In Breve Marcatori biancocelesti: doppietta di Iissi, reti di Kruci, Laci e Mereu.. Semifinale vinta per 7-0 contro il Futsal Genova a Guastalla.. Finale Under 15 tra Lazio e L84 prevista alle ore 14:30.. Programma Under 19 prevede semifinali tra Roma-Catania e Casertana-Asti.. Olimpia Regium a un passo dal trono: l’Under 17 travolge il Genova e punta allo scudetto a Guastalla. L’Olimpia Regium ha dominato la semifinale dell’Under 17 ieri a Guastalla, battendo il Futsal Genova con un netto 7-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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