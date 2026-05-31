Calcio a 5 | l’Under 17 ieri ha travolto Genova 7-0 e oggi a Guastalla si gioca il titolo con la Lazio Olimpia a un match dallo scudetto

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Under 17 di calcio a 5 ha battuto 7-0 il Futsal Genova ieri. Oggi a Guastalla si gioca la finale per lo scudetto contro la Lazio. Olimpia Regium è a un solo match dal titolo nazionale.

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Appuntamento con la storia per l’Olimpia Regium. La squadra cittadina travolge il Futsal Genova (7-0) nella semifinale disputata a Guastalla e oggi alle 16,30 sfiderà la Lazio per cucirsi sul petto lo scudetto della categoria Under 17: i biancocelesti hanno vinto 9-2 il match disputato sempre al PalaChiarelli Donati contro il Futura Cadi e si frapporranno sulla strada dei granata, decisi a rovinare la festa. L’OR ha vinto tutte le partite disputate in stagione e, anche nel penultimo atto della manifestazione, recita il ruolo del rullo compressore: il collettivo gioca a memoria e gestisce senza difficoltà il gioco, trascinato da giocatori... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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