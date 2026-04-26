Olimpia trionfo a Venezia | Bolmaro brilla e Milano vola al terzo posto

Domenica 26 aprile, Olimpia Milano ha vinto in trasferta contro la Reyer Venezia con il punteggio di 85-90. La partita si è disputata a Venezia e ha visto un contributo importante di Bolmaro. Con questa vittoria, la squadra milanese ha superato Venezia in classifica, piazzandosi al terzo posto.

? Cosa sapere L'Olimpia Milano batte la Reyer Venezia 85-90 a Venezia domenica 26 aprile.. I due punti permettono ai milanisti di superare i lagunari al terzo posto.. L’Olimpia Milano conquista un successo fondamentale a Venezia con il punteggio di 85-90, strappando due punti decisivi che permettono ai biancorossi di balzare al terzo posto in classifica superando i lagunari nello scontro diretto. La serata di domenica 26 aprile 2026 si è conclusa con una vittoria sofferta per la squadra di Poeta, che è riuscita a gestire le fasi finali dopo un incontro caratterizzato da continui sbalzi di intensità. Il match, disputato sul campo della Reyer, ha una Milano capace di dominare gran parte della sfida, ma anche vulnerabile nei momenti di pressione esercitata dalla squadra di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpia, trionfo a Venezia: Bolmaro brilla e Milano vola al terzo posto Notizie correlate Milano supera Venezia al Taliercio: Olimpia più vicina al terzo postoLa domenica del 28° turno di Serie A si accende subito con la lotta per il terzo posto: al Taliercio, Milano supera Venezia 90-85, annullando sia la... L'Olimpia Milano arriva al Taliercio: è sfida diretta per il terzo postoDomenica 26 aprile il Palasport Taliercio si prepara ad ospitare una classicissima del basket italiano, con ben 111 precedenti, di cui il primo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Olimpia Milano corsara a Venezia, ma un aspetto non va giù a Peppe PoetaImportante 85-90 a Venezia per l'Olimpia Milano, elogiata da Peppe Poeta che però si sofferma anche su un atavico problema dei suoi. sportal.it Olimpia Milano: colpo vincente a VeneziaI biancorossi mettono al sicuro il terzo posto superando Venezia in trasferta con un successo per 85-90. Bolmaro miglior realizzatore con 19 punti ... ilgiorno.it