Lo chef Giorgio Locatelli ha dichiarato di aver subito insulti quotidiani in Francia, dove ha vissuto e lavorato per tre anni. Ha riferito che i francesi lo chiamavano con insulti e che l’esperienza è stata difficile a causa delle tensioni con il personale locale. Locatelli ha anche affermato di aver lavorato esclusivamente con chef francesi di vecchia scuola, apprendendo cosa non fare nella gestione di un ristorante.

“A Parigi ho sempre e solo lavorato con i francesi, quelli di vecchia scuola. Da loro h o imparato esattamente ciò che non devi fare quando mandi avanti un ristorante. E cioè umiliare le persone, in continuazione ”. Chi parla è Giorgio Locatelli, che in una lunga intervista concessa a “ Il Messaggero ” racconta i propri trascorsi professionali dagli esordi, piccolissimo, nel ristorante di famiglia, alle esperienze in Svizzera e a Londra, sua seconda patria che ha lasciato proprio per la capitale francese. Il motivo? Quel “b ruco nella testa che ti dice che non sei niente fin quando non hai lavorato in un tre stelle parigino. Volevo provare a me stesso che ero uno chef, non un cuoco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ogni mattina mi ricordavano che ero una me**a, un italiano. Era il buongiorno dei francesi, sono stati tre anni di inferno perché gli rodeva tantissimo”: parla lo chef Giorgio Locatelli

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