Il match tra Milan Primavera e Torino si è appena concluso, con i rossoneri che sono riusciti a pareggiare dopo aver subito un rigore sbagliato. Durante la partita, Scotti ha calciato il rigore, ma l'ha fallito, permettendo ai piemontesi di rimanere in vantaggio temporaneamente. Poco dopo, il portiere dei lombardi ha compiuto un intervento decisivo su un tentativo degli ospiti, neutralizzando una buona occasione. La partita si è conclusa con un risultato di parità, lasciando aperti i discorsi sulla classifica.

Si è concluso pochi minuti fa il match tra Milan primavera e Torino. Nell'ultima gara della stagione, i rossoneri di Giovanni Renna, dopo una partita piena zeppa di occasioni, trovano il pareggio grazie al gol di Perina vicino al 90esimo: 1-1 per le due formazioni, un punto ciascuno. La prima frazione di gioco parte subito con ritmi abbastanza blandi: le due squadre, per una ventina di minuti buoni, si sono studiate, cercando di capire come colpire al meglio. Il Torino attacca, ma il Milan non sta fermo a guardare e risponde. A trovare il vantaggio iniziale, però, è propri il Torino: Sandrucci al 35esimo segna su punizione, nulla da fare per Bouyer. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera-Torino: Scotti spreca il rigore, ma poi aggiusta Perina, il commento

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