Hamilton conclude il Gran Premio di Cina in terza posizione, ottenendo il primo podio con la Ferrari. Durante il podio, il pilota ha celebrato con un messaggio via radio dicendo: “Forza, un lavoro fantastico”. La gara ha visto anche la vittoria di Kimi Antonelli, che ha attirato l’attenzione come protagonista della giornata, mentre Hamilton ha portato a casa un risultato importante per il team.

Un primo podio con la Ferrari inseguito e finalmente raggiunto, un po’ messo in ombra dalla storica impresa dell’italiano Kimi Antonelli. Lewis Hamilton conquista il terzo posto nel gran premio di Cina e torna sul podio in quello che per lui è quasi un Gp di casa. È il decimo podio nel circuito cinese, nessuno come lui. Una battaglia bellissima da vedere e spettacolare con il compagno di squadra Charles Leclerc, fatta di sorpassi e controsorpassi che hanno regalato emozioni. La Mercedes a oggi sembra decisamente davanti a tutte, ma le Ferrari sono subito dietro. Il pilota britannico aveva lasciato la Mercedes per abbracciare il progetto Ferrari, ma il primo anno con la scuderia di Maranello era stato però deludente: scarsi risultati, mai davvero competitivo e nessun podio conquistato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hamilton chiude terzo il Gp di Cina: è il primo podio in Ferrari. Poi festeggia nel team radio: “Forza, un lavoro fantastico”

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