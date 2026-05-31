Durante una gara, i piloti hanno affrontato quindici curve, considerate tra le più spettacolari, secondo le loro testimonianze. Tra queste, tre curve sono state descritte come particolarmente impegnative, con velocità che scendevano da oltre 300 a 90 all’ora durante le staccate. Questi tratti sono stati definiti da alcuni come di livello superiore rispetto alle altre, richiedendo maggiore concentrazione e abilità di guida.

Quindici curve, tutte belle e spettacolari (basta chiedere ai piloti di ieri e di oggi), ma tre, sì, tre, sono roba dell’altro mondo. Si racconta che facevano impazzire Casey Stoner e Jorge Lorenzo. E si dice anche che Valentino ne fosse (ma lo è ancora) innamorato quando girava (e gira oggi con i ragazzi dell’Academy). Fatto sta che – proprio dai dati di Brembo, ovvero il produttore dei freni della MotoGp e di tutto il top del motorsport – rileggere quello che accade a una moto da corsa in questi tre settori della pista del Mugello, è un racconto che emoziona. La curva numero uno (la San Donato ) è senza dubbio quella dove il bello della staccata, della frenata al limite, racconta numeri da capogiro: la velocità di entrata in questa curva supera i 300 km all’ora (il dato top parla di 337 kmh). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ogni curva è un’emozione. Da oltre 300 a 90 all’ora, staccate da cuore in gola

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Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

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