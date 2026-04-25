Il 25 aprile, Festa della Liberazione, le strade centrali di Bergamo sono state decorate con bandiere tricolori, come avviene ogni anno in occasione di questa ricorrenza. Le bandiere, simbolo dell’Italia, sono state esposte per ricordare i valori di libertà e democrazia. La tradizione di decorare la città con il tricolore risale alla fine dell’Ottocento e ogni volta suscita un’emozione particolare tra i cittadini.

È il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Come ogni anno, in occasione di ricorrenze e cerimonie, le vie del centro di Bergamo sono state addobbate con le bandiere tricolori, simbolo dell’Italia e invito a unirsi attorno ai valori di libertà e democrazia che questa data celebra. A confezionare i drappi e a posizionarli nel cuore della città è la storica azienda Bianchetti Allestimenti, che si occupa dell’imbandieramento dalla fine dell’Ottocento. Il titolare, Angelo Bianchetti, spiega: “L’azienda è nata nel 1890 a Bergamo e da allora l’attività è proseguita di generazione in generazione. L’ha fondata il mio bisnonno, a cui in seguito si è affiancato nonno Angelo e successivamente è subentrato mio padre Gianfranco da cui ho raccolto il testimone continuando la tradizione di famiglia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Addobbiamo Bergamo col tricolore da fine Ottocento: ogni volta è una grande emozione; Bianchetti Allestimenti: bandiere a Bergamo dalla fine dell’Ottocento.

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