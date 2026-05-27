Un successo dal cuore pratese Non capita tutti i giorni di vedere la nostra città protagonista dietro le quinte di una grande produzione cinematografica. Questo lungometraggio vanta infatti la co-produzione di Solaria Film, casa di produzione indipendente fondata a Prato nel 2013 da Emanuele Nespeca. A rafforzare ulteriormente il legame con la città, c'è la firma del pratese Tommaso Santi, che ha collaborato alla sceneggiatura. Andare a vederlo in sala significa anche sostenere e celebrare l'eccellenza creativa pratese. Una favola noir tra avventura e mistero La storia ci porta tra i suggestivi e misteriosi paesaggi silani. Il protagonista è Filo, dodici anni, il cui legame più sincero è quello con il suo inseparabile cane Birillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Prato a Locarno, e ora all'Omnia Center: "Io non ti lascio solo" è l'emozione da non perdere al cinema

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