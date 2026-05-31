Il 1 giugno si ricorda il martirio di San Giustino, un testimone fedele di Cristo nel II secolo. Fu ucciso durante la persecuzione dell’imperatore Marco Aurelio, che lo condannò a morte per aver difeso la fede cristiana. La sua morte violenta rappresenta la fine della sua testimonianza, avvenuta nel contesto delle persecuzioni dell’epoca. La sua figura è associata alla difesa della verità di Cristo fino all’estremo sacrificio.

Martire del II secolo, San Giustino patì la persecuzione dell’imperatore Marco Aurelio fino alla morte violenta, per aver professato e difeso la verità di Cristo. San Giustino ha il primato di essere stato il primo filosofo santo. Trascorse l’intera giovinezza in cerca della verità e, dopo una lunga peregrinazione intellettuale, approdò finalmente all’incontro non con una semplice idea, ma con una Persona viva: Gesù Cristo. Nato intorno all’anno 100 a Flavia Neapolis nei pressi dell’antica Sichem in Samaria, fu cresciuto con un’educazione pagana. Desideroso di scoprire la verità sull’esistenza studiò le varie filosofie, dallo stoicismo al pitagorismo, dalla filosofia aristotelica a quella paltonica, senza però trovare appagamento alla sue sue domande. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 1 giugno, San Giustino: testimone fedele di Cristo fino al martirio

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