Autobus le linee 21 e N2 | percorso modificato fino al 30 giugno per lavori all’Arco di Cristo Re
Fino al 30 giugno, le linee 21 e N2 del trasporto pubblico locale cambiano percorso in direzione nord-sud a causa di lavori all’Arco di Cristo Re. La modifica riguarda sia la linea 21 che la N2, interessando il tragitto abituale delle corse. I servizi continueranno a seguire il nuovo percorso fino alla data indicata, senza altre variazioni segnalate. La modifica si rende necessaria per permettere lo svolgimento degli interventi di manutenzione.
Proseguirà fino al 30 giugno la variazione di percorso, nella direzione nord-sud, per le linee 21 e N2 del trasporto pubblico locale. La modifica, disposta da ATM, si è resa necessaria in seguito all’ordinanza comunale n. 507 del 26 marzo 2026, legata alla prosecuzione dei lavori di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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