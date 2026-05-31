Il giovane attaccante bosniaco di 16 anni ha dichiarato di essere pronto a esordire in Serie A. Alajbegovic, nato nel 2007, ha comunicato pubblicamente la sua disponibilità a giocare nel massimo campionato italiano. Attualmente, si trova nel settore giovanile di una squadra di prima divisione. Nessun dettaglio sulle prossime mosse o eventuali trattative è stato reso noto.

Kerim Alajbegovic, attaccante bosniaco classe 2007, ha espresso pubblicamente la sua disponibilità verso la Serie A. Il giocatore segue con interesse il Napoli tra le big italiane. Alajbegovic e il Napoli: l’interesse concreto. Durante il ritiro della Bosnia, Alajbegovic ha parlato direttamente a SportMediaset confermando l’attrazione verso il campionato italiano: “Mi piace la Serie A. Ci sono diversi club importanti, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Napoli, Inter, Juventus e Roma sono club di vertice ed io sono pronto a giocare in un campionato così importante nella prossima stagione” – ha detto il calciatore. La Roma rappresenta un’altra pretendente seria per il profilo del giovane talento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Occhio Napoli, la giovane stella si propone ed infiamma il mercato: “Sono pronto!”

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