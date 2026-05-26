Il like della discordia infiamma il mercato | Dodo strizza l’occhio alla Roma in festa e Gasperini prepara l’assalto

Notizia in breve

Un like sui social network ha portato a un aumento di interesse per Dodo, difensore della Fiorentina, che è finito nel mirino della Roma. La reazione ha influenzato le trattative di mercato, con il club giallorosso che si prepara a fare un’offerta. Intanto, il tecnico dell’Atalanta sta pianificando un possibile acquisto in vista della prossima stagione. La vicenda ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli ufficiali.