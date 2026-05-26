Il like della discordia infiamma il mercato | Dodo strizza l’occhio alla Roma in festa e Gasperini prepara l’assalto
Un like sui social network ha portato a un aumento di interesse per Dodo, difensore della Fiorentina, che è finito nel mirino della Roma. La reazione ha influenzato le trattative di mercato, con il club giallorosso che si prepara a fare un’offerta. Intanto, il tecnico dell’Atalanta sta pianificando un possibile acquisto in vista della prossima stagione. La vicenda ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli ufficiali.
Un semplice clic sui social network ha improvvisamente accelerato le dinamiche del calciomercato estivo attorno alla figura di Dodo, esterno difensivo della Fiorentina finito nel mirino della Roma. Il calciatore brasiliano è diventato il protagonista assoluto del tam tam mediatico per aver inserito un convinto «mi piace» a un post ufficiale pubblicato dal club giallorosso all’indomani della conquista della matematica qualificazione in Champions League. L’immagine in questione ritraeva l’intero gruppo squadra all’interno della sala mensa del centro sportivo di Trigoria, raccolto in un momento di grande compattezza attorno all’allenatore Gian Piero Gasperini durante il discorso di fine stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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