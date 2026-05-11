Mercato Napoli occhio al colpo sulla corsia destra | ci sono contatti con l’entourage il nome

Il Napoli sta valutando un nuovo rinforzo per la corsia destra: ci sono contatti in corso con l’entourage di un esterno israeliano appartenente all’Union Saint-Gilloise. L’obiettivo è affiancare Di Lorenzo, con un nome che al momento resta riservato. La società ha già avviato i primi contatti, senza ancora ufficializzare nulla, ma l’interessamento è confermato. La trattativa potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

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Anan Khalaili nel mirino del Napoli per affiancare Di Lorenzo: Manna ha già contattato l’entourage dell’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Khalaili: il profilo che Manna vuole coltivare. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha individuato nel laterale destro israeliano la soluzione giusta per costruire una coppia di terzini competitiva. Khalaili, classe 2004, gioca a tutta fascia nella squadra belga e rappresenta esattamente il tipo di talento che il Napoli intende sviluppare alle spalle di Giovanni Di Lorenzo. L’olandese ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore, ma la trattativa con l’Union Saint-Gilloise non ha ancora raggiunto l’accordo definitivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, occhio al colpo sulla corsia destra: ci sono contatti con l’entourage, il nome ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Napoli su Zaniolo, primi contatti con l’entourageIl Napoli segue con interesse Nicolò Zaniolo, autore di un’ottima stagione con l’Udinese ma di proprietà dei turchi del Galatasaray. Napoli, interesse per Rìos: primi contatti con l’entourageDopo il no alla Roma di Gasperini e il trasferimento nell’ultima sessione estiva di calciomercato dal Palmeiras al Benfica per 27 milioni, il... Argomenti più discussi: L’avvicinamento al Napoli e tanto mercato: Bologna, le notizie del 7 maggio; Napoli, le 11 spine di De Laurentiis: da Lucca a Lindstrom, tutti i nodi dei prestiti e gli effetti sul mercato; Cammaroto su Lucca: Occhio al prestito con diritto. Bologna e Atalanta interessate; Sarri resta la prima scelta del Napoli se parte Conte: definito già il possibile piano mercato. La Roma accelera per il nuovo direttore sportivo: Manna resta il favorito, ma spuntano alternative e nuovi intrecci di mercato #Roma #Calciomercato #Manna #DAmico #Paratici #Milan #Napoli #SerieA #Gasperini #ASRoma - x.com x.com [Moretto] Ci sono già le prime valutazioni interne, legate al mercato e ci sono alcuni giocatori che potrebbero dire addio. Il nome di Fofana è da tenere d'occhio in vista dell'estate. Se dovesse arrivare un'offerta interessante quest'estate, il Milan la prenderebbe i - Reddit reddit