occhio ai travolgenti record del nasdaq

Notizia in breve

Il Nasdaq ha registrato numerosi record di mercato, con molti titoli che hanno raggiunto livelli storici. Tuttavia, alcuni operatori si mostrano scettici, affermando di non essere in grado di valutare correttamente i prezzi delle azioni. La crescente volatilità e la presenza di valori molto elevati rendono difficile un'analisi accurata, portando a una certa incertezza tra gli investitori.