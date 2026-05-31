Occhio ai travolgenti record del Nasdaq
Il Nasdaq ha registrato numerosi record di mercato, con molti titoli che hanno raggiunto livelli storici. Tuttavia, alcuni operatori si mostrano scettici, affermando di non essere in grado di valutare correttamente i prezzi delle azioni. La crescente volatilità e la presenza di valori molto elevati rendono difficile un'analisi accurata, portando a una certa incertezza tra gli investitori.
«In queste condizioni noi non ci sentiamo in grado (salvo per qualche raro titolo) di formulare giudizi seri circa l'attendibilità dei prezzi espressi dalla Borsa. Così come non sapremo mai in anticipo quando questa irripetibile bolla di euforia collettiva si fermerà. Le azioni si trasformano in francobolli rari. Noi possiamo solo ricordare che gli utili non realizzati sono solo dei numeri scritti sulla carta», questo è uno stralcio della lettera scritta di pugno dal mitico agente di cambio Isidoro Albertini, inviata ai propri clienti poco prima del grande crollo. Timing perfetto per il “Signore di Piazza Affari”. Era fine maggio, ma di 40... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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