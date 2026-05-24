Il medico avverte che i cambi di temperatura, come passare dal freddo al caldo o viceversa, possono influire sulla salute. Raccomanda di fare attenzione ai farmaci assunti, in particolare ai possibili effetti collaterali e alle allergie. È importante monitorare le reazioni del corpo durante le variazioni climatiche e consultare un medico in presenza di sintomi insoliti o persistenti.

Gli sbalzi di temperatura, che siano dal freddo al caldo o viceversa, possono incidere sulla nostra salute. Le malattie respiratorie più tipiche dei mesi autunnali e invernali, possono accompagnarsi anche agli sbalzi primaverili. Soprattutto quando il cambiamento è repentino. Al presidente dell’Ordine dei medici di Lucca, Umberto Quiriconi, abbiamo chiesto cosa fare per difenderci da questo aumento della temperatura. "Anzitutto penso alla pressione arteriosa. È importante controllarla perché con il caldo può abbassarsi. Chi segue una terapia deve adeguarla ai livelli pressori. Soprattutto chi è generalmente ipoteso deve bere molto e assumere sali minerali quali magnesio e potassio che si disperdono con il sudore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I consigli del medico: "Occhio ai farmaci e alle allergie"

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Still Sneezing How to Finally Beat Spring Allergies for Good

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