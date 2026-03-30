In Italia si presta attenzione alle operazioni di gioco e alle strategie di professionisti stranieri nel settore del poker. Recentemente, si è scoperto che un ex calciatore in Bundesliga, ora allenatore, ha partecipato a numerosi tornei delle World Series. La sua esperienza nel calcio e nel poker viene monitorata dagli investigatori, che tengono sotto controllo eventuali attività sospette legate a scommesse o altri giochi d’azzardo.

In panchina la Bosnia ha scelto un vero stratega. Il prepartita con l'Italia impazza e la nazionale di Sergej Barbarez gioca le sue carte anche psicologiche cercando di tenere alta la tensione contro gli azzurri di Gattuso. D'altronde Barbarez di strategia se ne intende. Non solo come ex giocatore con una buona carriera in Bundesliga (da attaccante ha vestito le maglie di Hannover, Union Berlin, Rostock, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen) ma anche e soprattutto come giocatore di poker. Eh sì, il 54enne tecnico bosniaco è un giocatore di professionista. Un'attività a cui si è dedicato dopo la fine della sua carriera calcistica arrivando a disputare le World Serie una decina di anni fa, manifestazione che ha concluso con onorevole diciannovesimo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, occhio ai bluff: la Bosnia è in mano a un professionista del poker

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