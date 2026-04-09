Tra i comuni di Seregno e Meda, una rotatoria tra via Einaudi e via Wagner è stata recentemente riqualificata e intitolata a Pietro Garinei e Sandro Giovannini, due figure di spicco della commedia musicale italiana. La modifica ha portato a un cambiamento sia estetico che simbolico, con i due municipi che hanno deciso di dedicare l’area ai celebri artisti. La rotatoria ora si presenta con un nuovo volto e una diversa identità.

La rotatoria tra via Einaudi, a Meda, e via Wagner, a Seregno, cambia volto e soprattutto identità. Dopo la recente riqualificazione, i due Comuni hanno deciso di dedicarla a Pietro Garinei e Sandro Giovannini, maestri indiscussi della commedia musicale italiana. Un’intitolazione condivisa, simbolica e profondamente legata alla storia culturale del territorio, che restituisce dignità a uno spazio urbano rimasto per oltre vent’anni in condizioni di degrado, nato come soluzione provvisoria e mai realmente completato. La scelta non è casuale. Garinei e Giovannini, autori di capolavori come “Aggiungi un posto a tavola“ e “Rugantino“, hanno avuto un rapporto speciale con la Brianza e in particolare con Seregno: molte delle loro anteprime andavano in scena proprio al Teatro San Rocco, prima di partire per le tournée nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra Seregno e Meda. Una rotatoria d’autore

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Una rotatoria per Garinei e Giovannini: omaggio al teatro tra Seregno e MedaUn incrocio, dunque, che diventa simbolo: non solo punto di passaggio tra due città, ma luogo condiviso di cultura e identità. mbnews.it

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